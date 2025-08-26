Câmara de Loures emitiu ordem para novos despejos no bairro do Talude Militar
Em causa estão quatro barracas reerguidas pelos moradores, a quem foi dado agora o prazo de 48 horas para abandonarem o bairro.
A decisão foi divulgada num edital da autarquia onde se pode ler que as barracas têm "impactos extremamente gravosos" ao nível da "segurança, salubridade e saúde pública".
O executivo municipal defende que por se tratar de uma decisão urgente os moradores não têm de ser ouvidos
Avisa ainda que se não abandonarem o espaço os moradores ficam sujeitos a uma ação judicial pelo crime de desobediência.
O Movimento Vida Justa explicou a razão que levou os moradores a reerguerem essas estruturas.
No bairro, os moradores não pretendem destruir as barracas, vão manter-se no bairro à espera dos assistentes sociais que deverão ir ao bairro. Deverão esperar que as máquinas retroescavadoras entrem, de novo, no Talude Militar.
Há famílias que desde que as barracas foram derrubadas, em julho, estavam a viver numa tenda. Dizem que a Câmara de Loures não apresentou qualquer solução viável e que a única solução que encontraram foi reerguer as barracas.
Naquela altura, 55 barracas foram destruídas.