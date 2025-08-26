Câmara de Loures emitiu ordem para novos despejos no bairro do Talude Militar





Há famílias que desde que as barracas foram derrubadas, em julho, estavam a viver numa tenda. Dizem que a Câmara de Loures não apresentou qualquer solução viável e que a única solução que encontraram foi reerguer as barracas.





Naquela altura, 55 barracas foram destruídas.









A decisão foi divulgada num edital da autarquia onde se pode ler que as barracas têm "impactos extremamente gravosos" ao nível da "segurança, salubridade e saúde pública".O executivo municipal defende que por se tratar de uma decisão urgente os moradores não têm de ser ouvidosAvisa ainda que se não abandonarem o espaço os moradores ficam sujeitos a uma ação judicial pelo crime de desobediência.O Movimento Vida Justa explicou a razão que levou os moradores a reerguerem essas estruturas.No bairro, os moradores não pretendem destruir as barracas, vão manter-se no bairro à espera dos assistentes sociais que deverão ir ao bairro. Deverão esperar que as máquinas retroescavadoras entrem, de novo, no Talude Militar.