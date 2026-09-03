Câmara de Loures vai distribuir 20 mil pulseiras que detetam "droga da violação"

Em causa estão as pulseiras Celentis, que detetam a presença da substância GHB, conhecida popularmente como "droga G ou droga da violação", uma vez que o seu consumo pode originar sintomas como perda de coordenação, tonturas, amnésia e perda de consciência.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), explicou que a iniciativa resulta de uma parceria entre a autarquia, a Polícia de Segurança Pública e a promotora Desert Rain, tendo início no sábado, com a distribuição das primeiras cinco mil pulseiras, durante o concerto de Carl Cox, no Parque Papa Francisco.

"No sábado vai estar um técnico da Câmara à porta do recinto a fazer a entrega das pulseiras a quem, obviamente, as quiser colocar. É uma ideia pioneira e tenho a certeza de que vai ser replicada por outras câmaras", sublinhou o autarca.

Segundo explicou, as pulseiras permitem testar bebidas com ou sem álcool através da colocação de uma gota numa das zonas reativas, sendo uma mudança de cor que alerta para a possível presença de GHB.

"Já me perguntaram se esta iniciativa é uma reação a um conjunto de situações que possam ter ocorrido, mas não. Não temos registo de nenhuma ocorrência. No entanto, entendemos que é uma medida muito boa", apontou.

A distribuição das pulseiras representa um investimento total de 22 mil euros, repartidos de igual forma pela Câmara de Loures e pela Desert Rain.

"Não é pelo montante financeiro. É pela importância e pela repercussão que pode vir a ter no resto do país e o sentimento de segurança que todos passamos a ter naquilo que é um ato de prevenção", apontou.

Ricardo Leão admitiu que, depois de avaliados os resultados desta campanha, que decorrerá durante o resto deste ano, o município possa voltar a distribuir pulseiras noutras iniciativas durante 2027.

Estas pulseiras foram desenvolvidas em 2025 pelo investigador Carlos Lodeiro Espiño, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCT), em conjunto com a Universidade de Valência e a empresa espanhola Celentis.