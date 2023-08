A Câmara Municipal de Oeiras cumpriu e recolocou o cartaz a recordar o número conhecido de vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica.

O cartaz foi, contudo, recolocado num local diferente, a 200 metros de um outro da autarquia a saudar o papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.



A mudanca foi coordenada com a própria organizacao que luta pelo reconhecimento das vítimas, de acordo com fonte da Câmara de Oeiras.