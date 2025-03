Câmara de Santo Tirso agenda vigília contra silêncio de ministra da Saúde sobre hospital

Denominada "Pelo direito à verdade", a iniciativa tem início agendado para as 15:00 e pretende ser um protesto pelo facto de Ana Paula Martins, decorridos quase três meses do pedido de reunião urgente feito pelo presidente da autarquia, Alberto Costa, continuar sem dar resposta, assinala o comunicado do município.

"Ao fim de praticamente três meses a aguardar que a Ministra da Saúde agende uma audiência com Alberto Costa, com o fim de prestar um conjunto de esclarecimentos em relação à decisão anunciada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro de retirar a gestão do Hospital de Santo Tirso da esfera pública, a Câmara Municipal de Santo Tirso decide avançar com uma ação de protesto contra a falta de diálogo por parte da tutela", lê-se na nota de imprensa.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou em dezembro que a ministra da Saúde já estava a trabalhar com algumas Misericórdias, como as de São João da Madeira e de Santo Tirso, "para a transferência dos respetivos hospitais para as mãos das Misericórdias".

Esclarece a autarquia que a iniciativa é dirigida "à população em geral, nomeadamente aos utentes abrangidos pelo hospital", e visa também "exigir à ministra que responda a uma série de questões" que Alberto Costa apresentou numa Carta Aberta entregue a Ana Paula Martins a 12 de fevereiro, na Assembleia da República.

Nessa data, recorda a autarquia, a governante "comprometeu-se a contactar Alberto Costa para agendar a reunião, mas, até à data, não o fez, falhando ao compromisso assumido não apenas ao presidente da autarquia, mas também ao presidente da Assembleia Municipal, Fernando Benjamim, e aos representantes dos profissionais de saúde".

"Em face do inaceitável silêncio por parte do Governo, a Câmara Municipal diz ter chegado a hora de dizer basta à falta de respostas por parte da ministra, lançando o desafio a toda a população, em geral, e aos profissionais de saúde, em particular, para se juntarem à iniciativa e fazerem ouvir a sua voz".

A 19 de fevereiro a Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso (SCMST) confirmou, em comunicado, que assumirá a gestão do Hospital de Santo Tirso a 01 de abril e afastou o cenário de despedimento de funcionários.