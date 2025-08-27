Câmara de São Pedro do Sul não autoriza festival organizado por dois irmãos israelitas
Foto: Krists Luhaers - Unsplash
Em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, a câmara municipal local recusou emitir a licença para a realização de um festival de música no concelho que teria início marcado para amanhã e que deveria durar até 1 de setembro.
A autarquia recusou a emissão da licença sob o pretexto de que não estão reunidas as condições de segurança, dizendo haver no local demasiada matéria combustível numa época em que os incêndios não têm dado descanso a bombeiros e populações.