Câmara de São Pedro do Sul não autoriza festival organizado por dois irmãos israelitas

por Cláudia Costa - Antena 1

Foto: Krists Luhaers - Unsplash

Em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, a câmara municipal local recusou emitir a licença para a realização de um festival de música no concelho que teria início marcado para amanhã e que deveria durar até 1 de setembro.

Este festival organizado por dois irmãos israelitas está a ser muito contestado, com denúncias de que um dos irmãos é um militar que participou na ofensiva contra a Faixa de Gaza, operação que já fez dezenas de milhares de vítimas civis entre os palestinianos, sendo 20 mil desses mortos bebés e crianças.

A autarquia recusou a emissão da licença sob o pretexto de que não estão reunidas as condições de segurança, dizendo haver no local demasiada matéria combustível numa época em que os incêndios não têm dado descanso a bombeiros e populações.
