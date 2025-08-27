Câmara de São Pedro do Sul não emitiu licença para realização de festival organizado por cidadão israelita
Foto: Krists Luhaers - Unsplash
Em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, há um festival que está a gerar polémica. A Câmara de São Pedro do Sul não emitiu a licença para a realização de um festival de música, no concelho que tem início marcado para amanhã, até ao dia 1 de setembro.
Uma contestação que tem chegado em massa à autarquia que garante, que não estão reunidas as condições de segurança, uma vez que no local há demasiada matéria combustível.
A Antena 1 tentou contactar o comando distrital de Viseu da GNR, mas sem sucesso até ao momento .