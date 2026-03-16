Câmara de Sintra estende estacionamento pago a mais freguesias e às praias Grande e das Maçãs

A medida prevê zonas com parquimetros nas freguesias de Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins, Belas, Cacém e São Marcos, Massamá e Monte Abraão, Rio de Mouro, Sintra e Queluz.





As praias Grande e das Maçãs, também está previsto terem zonas com parquímetros, nos parques de estacionamento existentes, ou nas vias de acesso ao areal, de junho a setembro.



Na proposta, aprovada por maioria (PSD/IL/Chega), com votos contra do PS, justifica-se a regulação comNa reunião da última Assembleia Municipal,O Cabo da Roca, outro ponto turistico do concelho vai também ter reorganizado o estacionamento.Na proposta de aumento tarifário, refere-se que, desde 2014, as tarifas à superfície só sofreram "um pequeno aumento" no início de 2025 e que o valor praticado em algumas zonas, "por ser atrativo", motiva ao estacionamento de quem vai trabalhar, originando reclamações de residentes.Na última Assembleia Municipal, ouviram-se criticas de Rogério Cassona (CDU) que considerou que "a expansão desenfreada de zonas de estacionamento tarifado no concelho" constitui um "ataque direto à qualidade de vida dos residentes, à viabilidade do comércio local e ao direito fundamental de acesso ao espaço público". E que nesta altura de crise económica o impacto ainda é maior.