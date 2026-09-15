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Câmara de Sintra pondera aumentar multas para resíduos e "monos" na via pública
A Câmara Municipal de Sintra equaciona aumentar o valor das multas para quem depositar resíduos e monos no espaço público. Uma medida que pode avançar em breve, no âmbito da revisão do regulamento da higiene pública.
Foto: SMAS Sintra
Em Sintra, a deposição ilegal de resíduos é uma contraordenação punível com coima até 22.000 euros. E em situações de flagrante delito, a par da coima, pode ainda ser apreendida a viatura usada na deposição ilegal de resíduos de construção e demolição na via pública.
O município arranca esta terça-feira com a campanha "Sintra + Limpa" para uma recolha mais eficiente dos chamados monos, entulhos e resíduos verdes.
Tudo para ultrapassar um cenário que o presidente da Câmara Marco Almeida, considera "deplorável" e para combater o que chama de "desleixo e bandalheira que existia no concelho relativamente à deposição de entulho e de lixo".
Para o autarca é preciso evitar situações que ainda existem em alguns lugares do concelho onde se constata que "junto aos caixotes do lixo estão frigorificos, restos de móveis, cartão e por aí fora".
E avisa que esta campanha é pela positiva mas que "não deixa de acentuar que quem não cumprir será fiscalizado e será punido".
A campanha envolve informação em centros comerciais. No folheto, são divulgados os números de telefone das 15 juntas de freguesia, responsáveis pela recolha de monos, mobiliários e colchões, e dos SMAS, para resíduos verdes e de construção e demolição (800 210 020), bem como de eletrodomésticos volumosos (800 262 333), em colaboração com o serviço porta a porta do sistema Eletrão.