Câmara de Sintra pondera aumentar multas para resíduos e "monos" na via pública

O presidente da Câmara, Marco Almeida, avança à rádio pública que a autarquia Sintrense, através dos SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento) e da Polícia Municipal de Sintra, instaurou este anoEm Sintra, a deposição ilegal de resíduos é uma contraordenação punível com coima até 22.000 euros. E em situações de flagrante delito, a par da coima, pode ainda ser apreendida a viatura usada na deposição ilegal de resíduos de construção e demolição na via pública.O município arranca esta terça-feira com aTudo para ultrapassar um cenário que o presidente da Câmara Marco Almeida, consideraPara o autarca é preciso evitar situações que ainda existem em alguns lugares do concelho onde se constata que "junto aos caixotes do lixo estão frigorificos, restos de móveis, cartão e por aí fora".E avisa que esta

A campanha envolve informação em centros comerciais. No folheto, são divulgados os números de telefone das 15 juntas de freguesia, responsáveis pela recolha de monos, mobiliários e colchões, e dos SMAS, para resíduos verdes e de construção e demolição (800 210 020), bem como de eletrodomésticos volumosos (800 262 333), em colaboração com o serviço porta a porta do sistema Eletrão.





O município tem a decorrer vários investimentos na área da Higiene Urbana, incluindo 12 milhões de euros para 39 viaturas que vão chegar até ao final do ano.