Câmara de Viana do Alentejo suspende atendimento presencial e propõe aulas à distância

"Devido ao aumento do número de casos positivos de covid-19 no concelho, o município de Viana do Alentejo voltou a encerrar os serviços de atendimento ao público", desde hoje, revelou a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os serviços, contudo, "mantêm-se em funcionamento", mas são assegurados através dos contactos telefónicos ou por correio eletrónico, enquanto os pagamentos deverão "ser efetuados via multibanco ou por transferência bancária".

"Também o atendimento dos eleitos será efetuado pelos canais digitais e telefónicos, sendo necessário proceder à sua marcação prévia", alertou.

Numa nota também publicada hoje na página do município na rede social Facebook, a câmara revelou ter proposto ao Ministério da Educação "a suspensão das aulas presenciais, pelo período de duas semanas, para, pelo menos, os alunos do 3.º ciclo e secundário do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA)".

"Esta proposta já seguiu hoje para o secretário de Estado da Educação", com conhecimento da Direção do AEVA e da Delegação do Alentejo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste), revelou a autarquia.

A sugestão desta medida partiu da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada na quarta-feira, através de videoconferência, para abordar os principais constrangimentos relacionados com os surtos de covid-19 no concelho.

Segundo a câmara, foram também canceladas as comemorações da Restauração do Concelho, que se assinala no dia 13, feriado municipal, com o objetivo de "conter a pandemia e minimizar os seus efeitos".

"Mantém-se apenas a cerimónia de entrega das Medalhas de Honra do município", que vai ser transmitida em direto, na página da autarquia no Facebook, no dia 13, ressalvou.

Viana do Alentejo viu o seu nível de risco subir para o mais gravoso, ou seja, risco extremamente elevado, devido ao aumento de casos do vírus que provoca a covid-19.

No concelho, estão também interditos os acessos a todos os parques infantis, de lazer e geriátricos do concelho, assim como ao Parque Municipal da Quinta da Joana, aos complexos desportivos municipais, às bibliotecas e aos Postos de Turismo, para evitar o contacto presencial.

Segundo o boletim epidemiológico publicado hoje pela câmara, baseado em dados da Autoridade de Saúde Pública, já foram registados no concelho 228 casos positivos do novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 166 estão ativos, enquanto 44 pessoas já recuperaram, tendo-se verificado 18 óbitos.

Portugal contabiliza pelo menos 7.472 mortos associados à covid-19 em 456.533 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).