Câmara de Vila de Rei alerta para a oferta de falsos serviços

A Câmara de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, alertou a população para a possibilidade da presença burlões no concelho, a oferecer ajuda com falsos serviços.

Numa nota publicada nas suas redes sociais, o município apela à população que em caso de suspeita contactem imediatamente as autoridades e avisem vizinhos e familiares.

"Durante as situações de crise, surgem frequentemente indivíduos que tentam aproveitar-se da fragilidade das pessoas. Na situação em que nos encontramos, poderão oferecer reparações, ajuda ou serviços falsos".

A autarquia pede também para que as pessoas redobrem a sua atenção e não permitam o acesso às habitações.

"A pressa e o desespero são o terreno ideal para burlas. Não aceite serviços de desconhecidos sem referências" e "evite pagamentos em dinheiro ou sem comprovativo" a pessoas que aparecem sem serem chamadas, oferecendo reparações urgentes.

