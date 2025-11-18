Câmara de Vila do Conde pede ajuda para salvar o Ave de praga de jacintos de água

DR

O presidente da autarquia, Vitor Costa, fala à rádio pública de um problema "gravíssimo".



O Rio Ave está coberto por um manto verde que prejudica a sobrevivência de muitas espécies e coloca em risco a ponte românica D. Zameiro, com 800 anos de existência.



A autarquia revela que já gastou milhares de euros, mas que se sente de pés e mãos atadas, já que estando junto à Foz do Rio Ave Vila do Conde é vítima dos jacintos que descem até ao mar provenientes de toda a bacia do Ave. E queixa-se de não ter meios para resolver o problema.



A Câmara de Vila do Conde, para combater a praga de jacintos de água, pede o apoio e envolvimento a todos os municípios na bacia do Ave, da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e da Administração Central.