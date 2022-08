Câmara de Viseu vai encerrar piscinas municipais por tempo indeterminado

Em declaracões à Antena1, o presidente da Câmara, Fernando Ruas, lembra que o concelho é um dos 43 municípios que cumpriu as sugestões dadas pelo governo.

A partir de 1 de setembro terminam os descontos de 20% nos consumos domésticos que até agora estavam a ser aplicados aos clientes da Águas de Viseu inseridos nos três primeiros escalões, como medida de apoio no âmbito da pandemia covid-19. Descontos que deviam terminar a 1 de dezembro.



Por causa da seca, também as fontes ornamentais da cidade de Viseu já foram desligadas.



O município avança ainda com a interrupção temporária da lavagem de ruas e apela à população que deixe de fazer o mesmo nos espaços exteriores das habitações.