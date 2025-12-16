Câmara do Porto aprova orçamento de 491,3 milhões de euros para 2026

O presidente da autarquia, Pedro Duarte, contextualizou, antes da discussão deste ponto na reunião do executivo de hoje, que os orçamentos municipais são desenhados a meio de cada ano e que, por isso, foi aproveitada parte do trabalho feito pelo anterior executivo, liderado pelo independente Rui Moreira, tendo sido introduzidas algumas das que foram as suas promessas eleitorais, como o programa Porto Feliz 2.0.

Pelo PS, Manuel Pizarro elogiou a qualidade técnica e rapidez da elaboração do documento, mas apontou um "desfasamento" entre a nota introdutória do documento feita por Pedro Duarte - que anuncia uma nova "era de transformação - e o que está, efetivamente, inscrito no orçamento.

O vereador da oposição exemplificou a sua crítica com o programa Porto Feliz 2.0, em que "rigorosamente tudo" que está previsto para 2026 é "continuação do que já está em curso", como o Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, sala de consumo vigiado na Pasteleira e os três restaurantes solidários.

Na mesma linha de pensamento, também o vereador único do Chega, Miguel Corte-Real, criticou que seja falado num "novo ciclo político" e numa "era de transformação".

Na sua opinião, o orçamento para 2026 é de continuidade e não traz "nada de transformador".