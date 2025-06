Câmara do Porto condena agressões a voluntárias quando apoiavam sem-abrigo

Numa declaração enviada à Lusa, a autarquia refere que "um incidente perturbador interrompeu o trabalho de solidariedade desenvolvido por uma equipa de três voluntárias de uma organização que presta apoio a pessoas em situação de sem-abrigo na cidade do Porto e que integra o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo -- NPISA do Porto.

O jornal Público escreveu hoje que "duas mulheres que integram equipas de voluntários que distribuem ajuda alimentar a pessoas em situação de sem-abrigo, no Porto, foram injuriadas e vítimas de "empurrões e murros" por dois homens, que, depois de terem feito a saudação nazi, as responsabilizaram pelo aumento de imigrantes no país".

"Lamentamos profundamente o sucedido e manifestamos a nossa total solidariedade à organização envolvida, bem como às pessoas diretamente afetadas por esta inaceitável situação de altercação e agressão, cujas motivações, estamos certos, serão devidamente apuradas pelas autoridades competentes", acrescenta a autarquia.

A Câmara do Porto informa também que foi agendada a análise desta situação na próxima reunião do NPISA do Porto, na próxima quarta-feira, nas instalações da autarquia. Para esta reunião foi convocado o Núcleo Executivo do NPISA Porto, a organização visada e o Comandante da Polícia Municipal.

A comunicação termina com o executivo a afirmar ter confiança plena nas autoridades competentes para a investigação dos factos e para a garantia da segurança de todos os que, com dedicação, solidariedade e humanidade, prestam apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

Em comunicado, a PSP revelou hoje ter detido na quarta-feira à noite um homem de 24 anos por ter agredido com um murro um agente da autoridade quando este lhe pediu a identificação, após ter sido alertada que duas mulheres, de 45 e 50 anos, estavam a ser "injuriadas e agredidas" no Largo da Lapa.

No local, os agentes foram informados pelas duas mulheres que tinham sido "vítimas de empurrões e murros, bem como injuriadas por um homem e ainda injuriadas por outro homem com o intuito de as expulsarem à força daquele local", prossegue o comunicado da Polícia.

No momento da identificação, o "suspeito das agressões, recusou-se a fornecer a sua identificação e começou a empurrar os polícias tendo, de seguida, e sem nada que o fizesse prever, desferido um murro num dos polícias, sendo logo ali detido", lê-se ainda.

Presente às autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada a medida de apresentações semanais perante as autoridades policiais da área da sua residência, enquanto o outro interveniente, um homem de 27 anos, foi identificado no local, conclui o comunicado do Comando Metropolitano do Porto.