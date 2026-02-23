Câmara do Porto procede à limpeza das praias do concelho

Questionada pela Lusa, a mesma fonte adiantou que já foram concluídos trabalhos de limpeza do areal da Praia Internacional, do areal da Praia do Castelo do Queijo e dos vários passadiços que existem à beira-mar, com a exceção de um "pequeno troço" da Praia do Carneiro.

As ações de limpeza são levadas a cabo pela empresa Porto Ambiente e estão dependentes das condições climáticas, tendo no dia 13 de fevereiro sido suspendidas devido a um alerta laranja por agitação marítima do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e retomadas no dia seguinte.

Os trabalhos consistem na limpeza dos areais, remoção de areias dos passadiços, limpeza dos túneis e remoção de resíduos dos ecopontos e papeleiras de apoio às praias.

As equipas de limpeza de praias da Porto Ambiente atuam numa extensão de cerca de seis quilómetros, entre a Praia Internacional e a Praia das Pastoras.

Várias tempestades assolaram Portugal continental desde o final de janeiro, tendo sido a mais violenta a depressão Kristin, em 28 de janeiro.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.