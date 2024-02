Câmara Municipal do Seixal avança com últimos realojamentos no bairro da Jamaica

Em outubro quatro famílias do lote 8, que diziam ter sido excluídas do realojamento intentaram uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Almada, para suspender as demolições até que tivessem alternativa habitacional.

Quatro meses depois o tribunal considerou improcedente a providência cautelar referente ao lote 8.

No entanto, além das quatro famílias outras duas contestam esta decisão afirmando que estão em risco de ficar na rua sem alternativa, segundo o movimento Stop Despejos que acusa a Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, de deixar de fora as famílias no âmbito do realojamento que tem vindo a fazer.

Num vídeo divulgado pelo movimento, um dos elementos de uma família de dois adultos e duas crianças afirma que não têm onde ficar.

A agência Lusa questionou a Câmara Municipal do Seixal sobre a situação destas pessoas, mas a autarquia não respondeu em tempo útil tendo apenas divulgado um comunicado a explicar que até quarta-feira dá por concluído o processo de realojamento das últimas 23 famílias de Vale de Chícharos com a demolição de uma das duas últimas construções que permaneciam de pé - o lote 8.

Depois desta operação, acrescenta a autarquia, o bairro Vale de Chícharos (conhecido por bairro da Jamaica) deixará de ter moradores e ficará apenas a restar uma construção (lote 6) sob a qual há ainda uma providência cautelar, que proíbe a câmara de executar a demolição.

A autarquia adianta que na quarta-feira o presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva estará presente no local para assinalar o que considera ser uma "importante data" de um processo que abrangeu 241 famílias num total de 800 pessoas.

Este processo de realojamento, segundo a CMS, "foi considerado exemplar a nível nacional, com um modelo de realojamento único, que incidiu sobre a aquisição de habitações dispersas pela malha urbana do concelho".

"A autarquia do Seixal, enquanto entidade pública responsável pela gestão e promoção do desenvolvimento local e do bem-estar da comunidade, esteve empenhada em resolver da melhor forma a situação das famílias que viviam em Vale de Chícharos, proporcionando condições dignas de habitabilidade com uma integração plena na comunidade", afirma Paulo Silva citado no comunicado.

A Câmara Municipal do Seixal acrescenta que procedeu, em novembro de 2017, ao levantamento exaustivo de todas as pessoas que viviam em Vale de Chícharos tendo na altura sido feito o recenseamento de 234 famílias, cerca de 750 pessoas, que ficaram devidamente assinaladas e com direito a serem incluídas no processo de realojamento.

O realojamento das famílias foi objeto de um acordo celebrado entre a Câmara Municipal do Seixal, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e a Secretaria de Estado para a Habitação, a 22 de dezembro de 2017, tendo a Câmara adquirido e reabilitado imóveis para concretizar o realojamento das famílias recenseadas e pôr fim à situação em que viviam.

O processo iniciou-se no terreno, em 2018, com o realojamento dos primeiros 64 agregados e entre essa data e a atualidade, a CMS assegura que procedeu à aquisição das restantes habitações, atribuídas em regime de arrendamento apoiado custeando 60 por cento do esforço de investimento e o Governo 40 por cento.

Na zona circundante a Vale de Chícharos, adianta a autarquia, nasceu um novo espaço verde, com 6.826 metros quadrados. O projeto para este espaço incluiu a instalação de um polidesportivo e um parque infantil.