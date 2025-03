Os dois ocupantes saíram ilesos.



O acidente obrigou ao corte da via no sentido Bragança/Vila Real durante parte da manhã.



No local estiveram os bombeiros voluntários de Murça e Mirandela, além da GNR.



As autoridades prosseguem a remoção da mercadoria e limpeza da via.



Avisam que os trabalhos podem demorar várias horas.