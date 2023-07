Campanha alerta para perigo de utilizar o telemóvel na condução

A campanha de segurança rodoviária “” vai decorrer até dia 24, com a ANSR, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana a lembrarem que o uso do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de acidente.A campanha, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, vai integrar ações de sensibilização da ANSR em Portugal Continental, assim como dos organismos e serviços das administrações das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.