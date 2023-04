Campanha de reciclagem reúne 37 mil euros a favor do IPO de Lisboa

A iniciativa “Todos pelo IPO”, decorreu entre setembro e dezembro de 2022 e contou com a colaboração de particulares e 265 empresas, que recolheram 156 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados nos mais de nove mil pontos de recolha disponíveis da rede Electrão.







Os grandes eletrodomésticos, recolhidos pelo Electrão porta-a-porta, na Área Metropolitana de Lisboa, foram também contabilizados para os resultados durante o período da campanha.

A colaboração das mais de duas centenas e meia de empresas foi também determinante para o sucesso desta iniciativa através da dinamização de várias ações, no âmbito de políticas de responsabilidade social e ambiental, que permitiram juntar 156 toneladas de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados.







As recolhas foram realizadas em 154 locais e resultaram, mais concretamente, em 12 toneladas de pilhas e baterias e em 144 toneladas de equipamentos elétricos usados.

Estes materiais, se não forem corretamente encaminhados para reciclagem, constituem um problema grave para o ambiente e para a saúde pública, uma vez que, à medida que se degradam, vão poluindo o ar, o solo e a água pela libertação de componentes nocivos à saúde. É por isso fundamental que estes aparelhos sejam encaminhados para reciclagem em unidades especializadas para o efeito.“Ao dar as mãos ao IPO, no âmbito desta campanha, o Electrão reforça a sua missão que é também a de proteger a saúde pública. Paralelamente, continuamos a pugnar pela defesa do ambiente e a promover o correto encaminhamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos para reciclagem”, sublinha o CEO do Electrão, Pedro Nazareth.“Esta iniciativa, além da óbvia importância em termos de saúde pública e da consciencialização da sociedade, tem um valor acrescentado para os doentes do IPO Lisboa. Ao converter as toneladas de resíduos recolhidas em dinheiro, que se traduzirá em equipamento médico, estamos a melhorar a vida de quem mais precisa: os doentes”, sublinha Eva Falcão, presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa.