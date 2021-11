Campanha de vacinação. DGS assegura que recuperados da Covid-19 serão incluídos na vacinação de reforço

Questionado sobre a alocação de alguns profissionais de saúde nos centros de vacinação, António Lacerda Sales afirmou que de "todos os profissionais de saúde da primeira fase, nenhum deles foi dispensado", por isso "continuam a poder estar nesses centros de vacinação".



Contudo, o Ministério da Saúde indicou aos presidentes das Administrações Regionais de Saúde para !que se contratassem todos os profissionais necessários" para que "este processo decorresse dentro da normalidade".



Também presente na conferência de imprensa de balanço da campanha de vacinação, Graça Freitas recordou que "estamos numa nova etapa da vacinação", com "patamares de prioridades".



"Como todos sabem, são elegíveis pessoas com mais de 65 anos, mas começamos com as pessoas com 80 ou mais e com as pessoas que se encontram em instituições, que são os mais vulneráveis", explicou a diretora-geral da Saúde, acrescentando que o objetivo é ir alargando a vacinação de reforço à população por ordem decrescente de idades e "à medida que se vai tornando elegível e fizer os seis meses da segunda dose".



Quanto aos recuperados da Covid-19, Graça Freitas garante que "vão entrar num destes patamares da segunda etapa da vacinação".



Prevê-se, segundo a responsável da DGS, que nos próximos dias seja divulgada a norma "com as regras de vacinação das pessoas recuperadas" e "estará pronto o sistema informático que permitirá a sua convocatória".