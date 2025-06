Campanha do Banco Alimentar recolheu 1.878 toneladas de alimentos

“A adesão à campanha do Banco Alimentar voltou a ser incrível. É muito gratificante poder contar com a participação de tantas pessoas que vão às compras e partilham alimentos com quem mais precisa, respondendo ao apelo do Banco Alimentar e não ficando indiferentes”, afirmou a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet.





O Presidente da República voltou a estar presente no armazém de Lisboa do Banco Alimentar. Marcelo Rebelo de Sousa considera que os números da campanha deste ano mostram que o país continua solidário e está atento aos dramas sociais.







Em 2024, os 21 Bancos Alimentares Contra a Fome operacionais em Portugal distribuíram um total de 27,5 milhões de quilogramas de alimentos, um movimento médio de 109 toneladas por dia útil, num valor global estimado superior a 45 milhões de euros.





c/Lusa

O Banco Alimentar revelou que, que angariou 1.755 toneladas, divulgou a instituição através de um comunicado.Segundo o Banco Alimentar,”.Além da campanha presencial deste fim de semana, que contou com a participação de cerca de 40 mil voluntários, vai ainda ser possível contribuir, até 2 de junho, através de vales disponíveis nos supermercados ou na plataforma eletrónica disponível em www.alimentestaideia.pt.