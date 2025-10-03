Campanha em Serpa. "Estamos a crescer e a construir uma grande vitória no dia 12" diz Raimundo

Paulo Raimundo participou esta noite num jantar comício no Parque de Feiras e Exposições da vila de Serpa, no distrito de Beja, uma autarquia presidida por coligações lideradas pelo PCP desde 1976 e onde o secretário-geral do partido foi recebido em clima de festa por várias centenas de apoiantes.

"Nós estamos, a cada dia e a cada contacto que fazemos, a crescer, a trazer mais gente para este que é o seu projeto. Estamos no terreno a construir, com as populações, uma grande vitória no dia 12", afirmou Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP pediu aos militantes que aproveitem a "dinâmica de crescimento" que considerou estar a verificar-se à volta da CDU para se mobilizarem e convencerem mais cidadãos a darem "força a esta que é a sua onda".

"Vamos fazer tudo para que eles venham para este que é o seu projeto, com confiança, com orgulho na obra feita, com os olhos postos no futuro", afirmou.

Paulo Raimundo salientou que a CDU "não é arrogante ao ponto de dizer que fez tudo bem ao longo destes anos e anos de justa e espetacular gestão" em Serpa.

"Não fizemos certamente tudo bem durante este tempo, mas há uma coisa que não admitimos: que, venha lá quem vier, seja lá de onde for, ponham em causa a nossa obra ao serviço do povo e só ao serviço do povo", disse.

O secretário-geral do PCP salientou que a CDU tem "décadas e décadas de trabalho, honestidade e competência" em Serpa, em consonância com a "identidade desta terra, construída por anos e anos de resistência e luta".

"E nós vamos renovar a gestão autárquica aqui em Serpa. A CDU vai ter uma importante vitória no dia 12 de outubro aqui em Serpa", disse, frisando que a coligação quer exigir um hospital público na cidade e uma escola secundária, assim como a eletrificação das linhas ferroviárias.

O cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Serpa é o ex-deputado João Dias que, num discurso esta noite, salientou que, caso seja eleito, tenciona "fixar empresas de base tecnológica no concelho", desenvolver "zonas industriais e económicas" e garantir que há ensino superior no concelho.

"É que nós temos cada vez mais dificuldade em levar os nossos jovens para estudar em Lisboa, seja onde for. Então, se há dificuldades em levar para lá os nossos jovens, então que o ensino superior venha para cá", afirmou.

João Dias manifestou-se convicto de que o povo de Serpa saberá "separar o trigo do joio" e deixou um apelo aos militantes.

"Vamo-nos preocupar só connosco, camaradas e amigos. Esqueçam os outros. Vamos construir um excelente resultado eleitoral nos próximos dias", disse.