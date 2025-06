Campanha procura manter viajantes seguros no ciberespaço

"À medida que os portugueses começam a planear as suas merecidas pausas, os burlões podem tentar tirar partido dos momentos de maior procura, recorrendo a anúncios falsos, 'sites' fraudulentos, chamadas telefónicas ou até publicações em redes sociais", referem, em comunicado conjunto.

Para ajudar a manter os viajantes seguros no ciberespaço, a Airbnb, PSP e CNCS partilham seis conselhos e apelam "a uma maior vigilância e à utilização de plataformas seguras e de confiança".

O primeiro é não clicar em "links" inesperados porque "podem redirecionar para `sites` que imitam páginas legítimas, mas que são desenhados para obter dados pessoais, como palavras-passe ou números de cartão de crédito".

Por isso, "utilize sempre plataformas reconhecidas, como a aplicação da Airbnb ou aceda diretamente ao 'site' www.airbnb.pt para garantir que está numa página oficial".

Deve denunciar "sempre qualquer suspeita de burla", reportando às autoridades, sendo que o "site" do CNCS disponibiliza informação orientadora para saber o que fazer em caso de incidente de cibersegurança, e "desconfie de ofertas demasiado baratas ou pedidos de depósitos avultados".

Se uma oferta parecer "demasiado boa para ser verdade, sobretudo se divulgada nas redes sociais, ou se estiver a ser pressionado a decidir rapidamente, poderá tratar-se de uma burla" e o "melhor é terminar de imediato qualquer contacto", alertam.

Depois, "nunca pague férias ou alojamentos por transferência bancária direta". A Airbnb tem uma plataforma segura, "que centraliza todas as comunicações e pagamentos, se alguém pedir para sair da plataforma para comunicar, reservar ou pagar, deve recusar e reportar a situação à Airbnb ou à plataforma em questão", advertem.

Outros dois conselhos são usar "apenas plataformas de confiança para reservar, pagar e comunicar" e "palavras-chave diferentes para cada conta", ativando a autenticação de dois ou múltiplos fatores, uma vez que se usar as mesmas credenciais em várias contas aumenta o risco de acesso indevido por parte de terceiros.

Férias trazem cautelas redobradas

Com as férias, "aconselhamos vivamente todos os viajantes a terem mais cuidado ao fazerem as suas reservas", afirma o subintendente Sérgio Soares, porta-voz da PSP, citado no comunicado.

Torna-se "cada vez mais importante" estar alerta e ser cauteloso nas decisões, "solicitando informações e partilhando dúvidas que possam surgir com pessoas da sua confiança, pois à medida que mais pessoas tomam conhecimento das burlas, os burlões tornam-se cada vez menos bem-sucedidos", aconselha.

Se suspeitar que "está a ser vítima de burla, guarde todas as trocas de comunicações (números de contacto, mensagens, "emails", fotos, recibos de pagamento, capturas de ecrã ou quaisquer detalhes de contacto relevantes), e denuncie de imediato o crime à PSP".

A grande exposição aos riscos, "por parte das pessoas e organizações, exige uma maior consciência e literacia sobre boas práticas nos meios digitais, nomeadamente durante o período de férias, durante o qual todos nós temos tendência a baixar as nossas defesas, o CNCS disponibiliza no seu "site" recursos de sensibilização, entre os quais cursos "online" gratuitos, que ajudam a que, mesmo em férias, possamos estar ciberseguros", diz o coordenador nacional de CNCS, Lino Santos.

"Encorajamos os nossos hóspedes a comunicar, reservar e pagar através da Airbnb, onde temos diversas salvaguardas implementadas, como os nossos processos de pagamento seguro e políticas como a AirCover", afirma Jaime Rodríguez de Santiago, diretor-geral da Airbnb Marketing Services, recomendando o reporte de algo suspeito.

"Em 2024, a nossa equipa detetou e combateu cerca de 3.200 domínios de 'phishing' operados por terceiros a nível global", conclui.