Campanha Rights for Nature: "Pela Natureza com Direitos"

Para além da recolha de assinaturas, a campanha quer contribuir para capacitar as comunidades locais para defenderem os seus sistemas vivos, reforçando o acesso ao conhecimento, aos instrumentos jurídicos e à participação nas decisões que afetam os seus territórios.A Rights for Nature Portugal dá como exemplo a comunidade de Covas do Barroso que luta ano após ano contra a exploração mineira sublinhando "o seu compromisso com a defesa dos ecossistemas, da água e dos modos de vida locais, mantido há mais de oito anos, que demonstra a importância da organização comunitária e da ligação ao território".A campanha pretende apoiar e aprender com estas experiências, valorizando os saberes locais e a capacidade das próprias comunidades para proteger e regenerar os ecossistemas de que fazem parte.

A iniciativa europeia Rights for Nature — Pela Natureza, com Direitos! propõe levar este debate à União Europeia, com implicações potenciais para Portugal e outros países onde a exploração mineira se cruza com territórios de elevado valor ecológico, social e cultural.



A proposta "procura reconhecer os ecossistemas como titulares de direitos, incluindo o direito a existir, regenerar-se e ser restaurados e permitir que cidadãos e comunidades os representem juridicamente. A decisão de registo identifica a possibilidade de um futuro regulamento ou diretiva".



A iniciativa Rights for Nature procura reunir um milhão de assinaturas válidas, 15 mil em Portugal para uma apreciação e uma resposta formal da Comissão Europeia.