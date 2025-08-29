Campanha solidaria faz chegar 500 toneladas de alimentação animal aos agricultores vítimas dos fogos
Foto: AFP
Quase 500 toneladas de alimentos para animais chegaram já aos agricultores das zonas mais afetadas plos incêndios das últimas semanas. Este é o resultado da campanha de solidariedade lançada pela Confederação dos Agricultores de Portugal.
O secretário-geral da CAP, Luís Mira, conta que chegaram donativos de todo o país, incluindo dos Açores.
Luís Mira garante que a CAP vai continuar a receber donativos e a entregá-los aos agricultores.