Campanha solidaria faz chegar 500 toneladas de alimentação animal aos agricultores vítimas dos fogos

por Antena 1

Foto: AFP

Quase 500 toneladas de alimentos para animais chegaram já aos agricultores das zonas mais afetadas plos incêndios das últimas semanas. Este é o resultado da campanha de solidariedade lançada pela Confederação dos Agricultores de Portugal.

Entre os donativos já distribuídos, diz a CAP, estão produtos como palha, feno, ração para animais e também algum dinheiro.

O secretário-geral da CAP, Luís Mira, conta que chegaram donativos de todo o país, incluindo dos Açores.

Luís Mira garante que a CAP vai continuar a receber donativos e a entregá-los aos agricultores.


