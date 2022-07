A campanha decorrerá até 11 de julho, integra o Plano Nacional de Fiscalização de 2022 e vai assentar em ações de sensibilização da ANSR no continente e na Madeira, além de operações de fiscalização da PSP e da GNR em estradas com grande circulação automóvel.Dados divulgados pelas três instituições indicam que “um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”.