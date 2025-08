Na zona da Campeã, em Vila Real, a noite pode ser de dificuldades. O Comandante Miguel David falou com a RTP e explicou que a orografia está a dificultar a luta contra as chamas, tal como as várias mudanças de direção do vento.

"Esta noite vai ser uma noite de muito trabalho, nós já tivemos no final do dia um reforço de meios terrestres e ainda vamos ter um reforço com máquinas de rasto. O nosso objetivo é criar acessibilidades para chegar às frentes que ainda estão ativas".