Canadair despenha-se em combate às chamas no Gerês

O acidente aconteceu cerca das 11h20 e "os meios de socorro estão a caminho", desconhecendo-se, por agora, mais detalhes, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários confirmou, por sua vez, ter sido notificado do acidente. E enviou já para o local uma equipa com vista a dar início às diligências.

Uma outra fonte da Proteção Civil, também ouvida pela Lusa, acrescentou que se trata um avião português que integrava o dispositivo de combate a incêndios florestais. Os feridos graves são os ocupantes do aparelho. O aparelho caiu numa zona montanhosa.



Um vídeo partilhado por um bombeiro da Galiza mostra o avião rodeado de chamas.



Portugal continental continua este sábado em estado de alerta devido ao risco de incêndios. Mantêm-se as as previsões de temperaturas altas, baixa humidade e vento, por vezes forte.



Bragança e Vila Real são os distritos que mais preocupam.



É proibida a realização de fogo, o uso de máquinas agrícolas e o acesso, circulação e permanência em espaços florestais. O estado de alerta vai prolongar-se até ao final do dia de domingo.



(em atualização)