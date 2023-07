Cancro da cabeça e pescoço. Mais de 2.500 casos por ano

Em Portugal,são diagnosticados todos os anos 2.500 novos casos de cancro da cabeça e do pescoço. De acordo com os últimos estudos, cerca de 65 por cento dos doentes têm mais de 60 anos.

Ainda assim, por causa do virus do papiloma humano também tem aumentado o número de casos em pessoas mais novas.



Esta quinta-feira assinala-se o dia mundial de sensibilização para o cancro da cabeça e do pescoço.



Daniel de Sousa, cirurgião maxilofacial, esteve no Bom Dia Portugal da RTP onde explicou os motivos que levaram ao aumento de casos e os outros fatores que levam ao aparecimento da patologia.



O uso de tabaco e o álcool de forma continuada é um dos fatores.