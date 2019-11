Cancro do Pâncreas. Apenas 5 a 8% dos pacientes sobrevivem 5 anos após o diagnóstico

No Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, Vítor Neves, Presidente da Europacolon, falou à RTP sobre a campanha para alertar e consciencializar a população em geral e os médicos de família para estarem mais tento aos sintomas, que são facilmente confundidos com doenças menos graves.