Já estão confirmados os dois projetos-piloto de rastreio ao cancro do pulmão. A ULS de Santo António, no Porto, é a primeira a avançar, segue-se Cascais numa iniciativa da autarquia.

Em pleno Dia Mundial do Cancro do Pulmão os especialistas confessam-se aliviados pelo concretizar de um rastreio que pode reduzir em 20% os óbitos do tumor mais mortal.