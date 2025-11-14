País
Cancro em Portugal pode aumentar mais de 20% na próxima década
A resposta enfraquecida do Serviço Nacional de Saúde também se faz notar na resposta aos doentes oncológicos, alerta a Liga Portuguesa contra o Cancro.
A Liga Portuguesa contra o Cancro vai debater um rol de preocupações em congresso, esta sexta-feira e sábado, no Porto.Marta Pacheco - Antena 1
Há muitos direitos dos doentes oncológicos que estão por cumprir e a Liga dá exemplos. A instituição avisa que, se não se cuidar melhor desta área da saúde, os casos de cancro vão aumentar mais de 20 por cento na próxima década.
Portugal tem registado, a cada ano, 60 mil novos casos da doença.
