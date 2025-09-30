Candidato do PSD/CDS-PP. Nelson Batista promete 250 novas habitações para jovens e famílias em Loures

"Na habitação temos aqui um grande potencial e eu proponho-me até ao final do mandato criarmos cerca de 250 novas habitações para os jovens e para as famílias. Dez milhões de euros do orçamento municipal para conseguirmos mais habitação para os jovens e para as famílias", afirmou o candidato social-democrata.

Nélson Batista falava à agência Lusa durante uma ação de campanha na urbanização do Infantado, na freguesia de Loures, durante a qual distribuiu `flyers` a moradores e comerciantes.

Falando ainda sobre a área da habitação, uma das prioridades da candidatura, Nélson Batista ressalvou que a "habitação social não é prioritária", uma vez que existem duas mil casas afetas a este fim.

"Temos é de ter uma fiscalização aprofundada na habitação social. Contratos de arrendamento por cinco anos, renováveis se forem caso disso", defendeu.

O candidato destacou ainda a importância de maximizar o aproveitamento do território, potenciando a lei dos solos e alargando os perímetros urbanos, permitindo a construção de mais habitação.

Nélson Batista referiu ainda que existem "imensas casas devolutas" em Loures, que poderão ser aproveitadas para aumentar a oferta da habitação no concelho.

"A Câmara Municipal tem obrigação de chegar junto dos proprietários e tentar ser um elo de ligação e meter essas casas no mercado de arrendamento para que possamos dinamizar aqui a habitação", apontou.

Concorrem à presidência da Câmara Municipal de Loures nas eleições autárquicas de 12 de outubro Ricardo Leão (PS), Gonçalo Caroço (CDU), Nélson Batista (PSD), Bruno Nunes (Chega), Luís de Sousa (Coligação Livre/BE/PAN), Isabel Elias (MPT), Luís Martins (IL) e João Gomes (ADN).

O atual executivo de Loures é composto por quatro eleitos do PS, incluindo o presidente, quatro da CDU, dois do PSD e um do Chega. A Assembleia Municipal é liderada pelo PS, também sem maioria absoluta.