Candidato João Ferreira (CDU) critica "urbanismo do promotor imobiliário" em Lisboa

A menos de três dias do início oficial da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 12 de outubro, o cabeça de lista da CDU por Lisboa, João Ferreira, e a comitiva da coligação comunista andaram hoje pelas freguesias de Benfica e dos Olivais, em contacto com possíveis eleitores.

João Ferreira, vereador na oposição, salientou que os Olivais, uma das freguesias mais populosas de Lisboa, enfrenta problemas que são gerais, comuns à cidade.

"A higiene e a limpeza urbana, as dificuldades na mobilidade, dificuldades com o funcionamento de transportes públicos, o sucesso do tráfego automóvel, a pressão que isso causa sobre o espaço público, sobre o estacionamento", disse.

No entanto, salientou que os Olivais estão melhores do ponto de vista dos espaços verdes e da estrutura verde, em comparação com outras freguesias.

"Foi uma freguesia que, do ponto de vista do urbanismo, foi pensada e criada numa altura em que já houve a preocupação de incorporar critérios que nem sempre estiveram presentes na cidade", disse.

João Ferreira criticou "uma cidade com uma ocupação excessiva e desregrada do solo", onde prevalece "um urbanismo de mercado" e "do promotor imobiliário", fruto de "um planeamento liberal" nos últimos anos.

"Esse é um dos problemas da cidade. É útil vir a esta freguesia também buscar alguma inspiração para princípios de urbanismo que estão, eu diria, nos antípodas de um certo urbanismo que tem prevalecido nos últimos anos na cidade", considerou.

"Precisamos de regressar a um planeamento da cidade que incorpore o que são as necessidades e as aspirações das pessoas e não os interesses do especulador imobiliário e do promotor imobiliário", acrescentou.

Nos Olivais, o plano da comitiva da CDU era para decorrer na Feira da Bagageira, junto à Quinta pedagógica dos Olivais, mas a tarde chuvosa exigiu um improviso e a campanha comunista acabou a contactar com possíveis eleitores no centro comercial vizinho.

João Ferreira, vereador da oposição na Câmara de Lisboa, salientou que todo o trabalho da CDU é feito de contacto direto com os cidadãos ao longo de todo o mandato.

"E isso faz com que o reconhecimento dessa presença exista numa altura destas. (...) Em geral, eu creio que tem havido uma boa recetividade à nossa candidatura. Temos encontrado alguns casos desses: gente que pensava já ter uma inclinação de voto, mas que se questionou a partir dos debates televisivos. Ouvindo os diferentes candidatos, entende que esta candidatura tem uma preparação e um conhecimento da cidade que não encontra noutras", afirmou.

Além de João Ferreira, concorrem à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas o atual presidente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Bruno Mascarenhas (Chega), Ossanda Líber (Nova Direita), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN), Tomaz Ponce Dentinho (PPM/PTP) e Luís Mendes (RIR).