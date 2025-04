Candidatos do PS aprovados com mudanças em mais de metade dos cabeças de lista

Segundo informação na página do partido estas listas já foram aprovadas, mantendo-se uma dezena de cabeças de lista das eleições do ano passado e um total de sete mulheres no topo das listas.

Conforme noticiado pela agência Lusa, o PS vai apresentar o deputado Pedro Delgado Alves como cabeça de lista por Coimbra e o vice-presidente do parlamento Marcos Perestrello por Santarém, voltando o líder socialista, Pedro Nuno Santos, a ser número um por Aveiro e Mariana Vieira da Silva por Lisboa.

O antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, lidera a lista pelo Porto e o antigo candidato à liderança do PS José Luís Carneiro, de novo, por Braga.

Em Coimbra, a escolha foi o vice-presidente da bancada parlamentar do PS Pedro Delgado Alves, nome que tinha sido indicado como número dois por Lisboa na lista aprovada pela federação esta semana.

Para o círculo eleitoral de Santarém -- que nas últimas eleições foi encabeçada pela líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, agora candidata à Câmara de Lisboa -- a escolha recaiu no vice-presidente do parlamento Marcos Perestrello.

Em Setúbal, a lista será encabeçada pelo deputado e ex-secretário de Estado António Mendonça Mendes, que ocupa o lugar deixado pela agora eurodeputada Ana Catarina Mendes.