Abriram hoje as candidaturas à terceira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Decorre até terça-feira. Ainda há três mil vagas nas universidades e politécnicos públicos.

As vagas das instituições estão disponíveis na página de internet da Direção Geral do Ensino Superior. Estão a concurso vagas em 634 cursos. Há 10 com mais de 20 vagas. 174 só têm um lugar.