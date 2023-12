Candidaturas ao Emprego Sustentável terminam hoje

O Compromisso Emprego Sustentável tem por objetivo prevenir e combater o desemprego, bem como estimular a contratação de desempregados, nomeadamente, jovens e pessoas com deficiência e incapacidade, e ainda fomentar e apoiar a criação líquida de postos de trabalho.A medida contempla a atribuição de um apoio financeiro à entidade empregadora na contratação sem termo de desempregados inscritos no IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, correspondente a 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), estando ainda previstas majorações.Além disto existe um apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da entidade empregadora, no primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados, cujo valor tem por limite o equivalente a sete vezes o valor do IAS.