Candidaturas para ingresso na Residência Farmacêutica abrem na terça-feira

"Os candidatos ao procedimento concursal, aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS), ficarão habilitados à realização de exame, agendado para dia 29 de setembro, para ocupação de uma das 143 vagas disponíveis para o programa de formação nesta área", adianta o Ministério da Saúde, citado em comunicado.

De acordo com o gabinete de Marta Temido, o novo regime destina-se também a farmacêuticos que desejem ingressar "nas carreiras farmacêuticas nos estabelecimentos e serviços de saúde".

"A prova de ingresso na Residência Farmacêutica é pública, anual, de âmbito nacional, e destina-se a garantir o acesso ao programa de formação, integrando valências práticas e técnico-científicas, que capacitam os farmacêuticos para um exercício profissional autónomo e tecnicamente diferenciado. A formação terá a duração de quatro anos, com início no primeiro dia útil de 2023", indica.

A partir de terça-feira, as candidaturas poderão ser realizadas através do `site` da ACSS (https://acss.min-saude.pt).

No portal institucional, também estão disponíveis, para consulta, o regulamento da prova de ingresso e as respetivas matérias com diferentes graus de preponderância.