Cantinas escolares abertas nas férias de Natal e Páscoa

A medida consta do despacho da ação social escolar com as regras para o próximo ano letivo.



Todas as escolas passam a ter os refeitórios a funcionar durante os períodos de férias, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



A notícia veiculada na edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias revela que um despacho do Governo para 2018/2019 alarga a garantia de refeições no Natal e na Páscoa.



O Governo determina que todas as escolas tenham refeições a disponibilizem bebidas vegetais alternativas ao leite.



A distribuição de fruta chega ao pré-escolar mas as câmaras municipais querem saber quem paga.