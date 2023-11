Cantora Sara Tavares morre aos 45 anos

Ao longo do último ano, Sara Tavares tinha vindo a divulgar alguns temas novos, ao fim de cinco anos de silêncio. O mais recente tema, intitulado “Kurtidu”, saiu em setembro passado.Sara Tavares, que nasceu em Lisboa em 1978, deu-se a conhecer ainda adolescente. nos anos de 1990, no concurso televisivo de talentos “Chuva de Estrelas”, da SIC, a interpretar um tema de Whitney Houston.Pouco depois, venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com “Chamar as Música”, tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira e com o qual obteve o oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção por Portugal.





São muitas as manifestações de pesar pela morte da cantora, desde logo por parte do presidente da República. Numa nota escrita, Marcelo Rebelo de Sousa recorda a determinação, a dedicação e a vocação da artista portuguesa.

Também António Costa escreveu nas redes sociais que esta é uma morte prematura de uma artista que será sempre recordada pelo sorriso e pela voz única.