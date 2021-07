CAP considera a agricultura motor de retoma da economia

", afirmou o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, à agência Lusa.No entanto, o líder da CAP ressalvou ser "" para o crescimento da agriculturae concretizada o mais rapidamente possível.Eduardo Oliveira e Sousa vincou que a produção de alimentos não pode parar e que o setor tem evidenciado uma "resiliência assinalável" ao longo da pandemia de covid-19, afirmando-se como um "motor da economia portuguesa" nas crises.Para a confederação, a agricultura reforçou agora o seu papel, enquanto gerador de riqueza e emprego, quando já no período de assistência económico-financeira, entre 2011 e 2014, tinha demonstrado a sua capacidade."Num ano tão exigente como o que passou é um indicador relevante e que esteve em contraciclo com o resto da economia", apontou o presidente da CAP.Já as exportações do complexo agroalimentar aumentaram 2,6% até fevereiro e as importações caíram 6,1%, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura.





Opiniões alinhadas







Em maio, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),, disse, em entrevista à Lusa, acreditar que a recuperação económica em Portugal ainda vai demorar, embora alguns setores como a agricultura e o turismo possam recuperar mais depressa.





Maria do Céu Antunes

No que se refere à agricultura, António Costa e Silva justificou a sua perspetiva com os mais de 180 países para o qual o setor exportou em 2020.Em 18 de junho, a ministra da Agricultura,, destacou o contributo do setor agroalimentar para a economia portuguesa, sublinhando que o seu crescimento permitiu tornar "muito expressiva" a taxa de cobertura das importações pelas exportações.A nova PAC deverá entrar em vigor em 1 de janeiro de 2023 depois de os Estados-membros terem os respetivos planos estratégicos aprovados pela Comissão Europeia, vigorando este ano e no próximo um regime transitório.