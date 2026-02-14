País
CAP diz que "é obrigatório tratar todos os agricultores da mesma forma"
Luís Mira, secretário-geral da CAP, salienta que "há prejuízos" um pouco por todo o país e não só nos concelhos onde foi decretado o estado de calamidade. Realça que é necessário tratar todos os agricultores da mesma forma.
"O Estado foi negligente, não cumpriu a sua função", apontou o secretário-geral da CAP.
Em relação aos estragos, houve estragos sobretudo nas estufas e os prejuízos "ainda estão a ser calculados", mas poderão chegar a "mil milhões de euros", entre destruição agrícola e florestal, passando pela destruição de infraestruturas de rega, de equipamentos ou arranque de árvores
Luís Mira salientou ainda que há ajudas da tempestade Martinho do ano passado "que ainda não foram pagas porque não há meios humanos para fazer as verificações".
Por fim, o responsável sublinhou a importância de criar um fundo de emergência ou calamidade para este tipo de situações.