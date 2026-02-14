CAP diz que "é obrigatório tratar todos os agricultores da mesma forma"

O responsável da Confederação dos Agricultores de Portugal considera também que "o que se passou no Mondego não é aceitável" e que há falta de manutenção nos diques. "Há que pedir responsabilidades", vincou.



"O Estado foi negligente, não cumpriu a sua função", apontou o secretário-geral da CAP.



Em relação aos estragos, houve estragos sobretudo nas estufas e os prejuízos "ainda estão a ser calculados", mas poderão chegar a "mil milhões de euros", entre destruição agrícola e florestal, passando pela destruição de infraestruturas de rega, de equipamentos ou arranque de árvores



Luís Mira salientou ainda que há ajudas da tempestade Martinho do ano passado "que ainda não foram pagas porque não há meios humanos para fazer as verificações".



Por fim, o responsável sublinhou a importância de criar um fundo de emergência ou calamidade para este tipo de situações.