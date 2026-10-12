CAP pede apoios junto ao Parlamento: "Sem um sinal, muitos agricultores não iniciam produção"

A pensar no aumento dos custos de produção, uma delegação da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vai concentrar-se esta segunda-feira, pelas 11h30, junto à Assembleia da República. Em declarações à RTP Antena 1, o secretário-geral da CAP apontou que Espanha ajudou os agricultores e "Portugal não o fez na mesma ordem de grandeza".



O preço dos fertilizantes e o gasóleo agrícola são alguns dos custos que a CAP apontam como despesas que têm aumentado nos últimos meses, sem a dimensão dos apoios que considera necessária.





Luís Mira vê por isso a necessidade de um pacote que estima em 140 milhões de euros, numa altura em que se discute o Orçamento do Estado do próximo ano., diz.O secretário-geral da CAP avisa que os pequenos agricultores vivem no limite. Luís Mira receia que muitos proprietários não consigam manter a produção no resto do ano, e para isso contribui principalmente o preço dos fertilizantes., considera Luís Mira, em que o. O responsável deixa o alerta de que, sem medidas, muitos agricultores terão problemas em breve: "Temos agora, em outubro, o começo do ano agrícola, e". Isto porque "não conseguem refletir este aumento de custos nos preços dos produtos", justifica Luís Mira, num mercado aberto em que "outros conseguem vender mais barato".