Capelão exonerado após defender fuzileiros suspeitos de matarem agente

Foto: Marinha Portuguesa, DR

A exoneração foi confirmada pela Marinha e acontece depois de uma reunião com o Chefe do Estado-Maior da Armada. O capelão tinha usado as redes sociais para defender os fuzileiros suspeitos de matarem o agente da PSP Fábio Guerra.