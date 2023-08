Capelinha com adaptações para receber Papa em Fátima

Segundo informação disponibilizada na sua página a Internet, trata-se de adaptações ligeiras e específicas, "com elementos provisórios, mas com o objetivo de poderem ser reaproveitados no futuro", explicou o arquiteto Eusébio Calvário.

Entre as adaptações, consta a instalação de uma rampa na frente da Capelinha, desde o local onde o papamóvel vai deixar Francisco até ao presbitério, e a colocação de duas cadeiras - uma que vai utilizar para a oração em silêncio que fará à chegada ao local e que é a mesma usada na anterior visita do Papa, em 2017, com ligeiras alterações, e outra cadeira, feita para esta ocasião, e que será utilizada quando dirigir uma mensagem aos peregrinos, no final do terço.

A colocação de um estrado para nivelar a zona do presbitério, a substituição da cruz de ferro existente à direita da cadeira da presidência por uma cruz de prata, a substituição dos bancos corridos por cadeiras e a criação de uma zona aberta destinada a acolher as cadeiras de rodas utilizadas pelos jovens portadores de deficiência que vão estar com o Papa, foram outras das adaptações operadas.

Com as alterações provisórias, a lotação no espaço abrangido pela cobertura da Capelinha das Aparições será de 252 lugares, dos quais 46 para cadeiras de rodas.

O Papa vai ser acompanhado por 112 jovens, uns portadores de deficiência e outros reclusos que, "pela sua situação, não podem participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa", segundo a informação do santuário.