Capitania da Figueira da Foz. Cargueiro à deriva "não oferece qualquer perigo"
O comandante da capitania da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, garantiu em conferência de imprensa pelas 16h00 desta segunda-feira, que o cargueiro de se encontra à deriva ao largo da barra da cidade, não corre o "risco significativo" de naufragar.
"O navio encontra-se neste momento a sete milhas a sudoeste da barra do porto da Figueira da Foz, a praticar uma velocidade de dois nós, e neste momento não oferece qualquer perigo, nem para a navegação nem para a guarnição que se encontra a bordo", afirmou.
Embora não possa prosseguir viagem para a Alemanha, o seu destino inicial, o cargueiro "pode continuar a afastar-se da costa e navegar em segurança", acrescentou.
Sobre o perigo de naufrágio do cargueiro, dado o agravamento do estado do mar que está previsto para as próximas horas, o comandante garantiu que "não há um risco significativo, uma vez que o navio consegue posicionar-se de forma a fazer face às condições de mar adversas".
O comandante confirmou que o navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, está sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré.
Não há para já qualquer previsão de quando poderá ser assistido e rebocado, podendo essa operação, "a realizar-se ainda hoje", demorar 24H até o navio se encontrar em porto seguro.
O cargueiro reportou uma anomalia no leme depois de sair da barra do porto da Figueirra da Foz.
Foi inicialmente avançada a possibilidade da anomalia do leme do Eikborg se ter devido ao embate nas areias que se têm acumulado na barra.
À Antena1, a administradora do Porto da figueira da foz, Teresa Cardoso, admite alguns problemas com o assoreamento da barra da cidade mas garante que é prematuro associar a perda do leme do cargueiro a uma dragagem mal feita.
Paulo Salvado Pires recusou igualmente confirmar suspeitas de que a anomalia do leme se deva a um embate nas areias acumuladas na barra do porto da Figueira da Foz.
O responsável da capitania da Figueira da Foz afirmou que as causas terão de ser apuradas através de uma investigação.
A bordo do navio encontram-se seis elementos da tripulação sem quaisquer problemas. Um navio de busca e salvamento encontrava-se pelas 16h00 a caminho da área, "não por necessidade mas por uma questão de procedimento", esclareceu ainda Salvado Pires.