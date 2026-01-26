Capitania da Figueira da Foz. Cargueiro à deriva "não oferece qualquer perigo"

"O navio encontra-se neste momento a sete milhas a sudoeste da barra do porto da Figueira da Foz, a praticar uma velocidade de dois nós, e neste momento não oferece qualquer perigo, nem para a navegação nem para a guarnição que se encontra a bordo", afirmou.

Embora não possa prosseguir viagem para a Alemanha, o seu destino inicial, o cargueiro "pode continuar a afastar-se da costa e navegar em segurança", acrescentou.

Sobre o perigo de naufrágio do cargueiro, dado o agravamento do estado do mar que está previsto para as próximas horas, o comandante garantiu que "não há um risco significativo, uma vez que o navio consegue posicionar-se de forma a fazer face às condições de mar adversas".

O comandante confirmou que o navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, está sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré.

Espera por rebocadores, que não existem na Figueira da Foz ou em Aveiro e que terão de se deslocar por isso do porto de Leixões, ou do norte de Espanha, adiantou ainda Paulo Salvado Pires.





Não há para já qualquer previsão de quando poderá ser assistido e rebocado, podendo essa operação, "a realizar-se ainda hoje", demorar 24H até o navio se encontrar em porto seguro.

O cargueiro reportou uma anomalia no leme depois de sair da barra do porto da Figueirra da Foz.





Foi inicialmente avançada a possibilidade da anomalia do leme do Eikborg se ter devido ao embate nas areias que se têm acumulado na barra.





À Antena1, a administradora do Porto da figueira da foz, Teresa Cardoso, admite alguns problemas com o assoreamento da barra da cidade mas garante que é prematuro associar a perda do leme do cargueiro a uma dragagem mal feita.

Paulo Salvado Pires recusou igualmente confirmar suspeitas de que a anomalia do leme se deva a um embate nas areias acumuladas na barra do porto da Figueira da Foz.





O responsável da capitania da Figueira da Foz afirmou que as causas terão de ser apuradas através de uma investigação.





A bordo do navio encontram-se seis elementos da tripulação sem quaisquer problemas. Um navio de busca e salvamento encontrava-se pelas 16h00 a caminho da área, "não por necessidade mas por uma questão de procedimento", esclareceu ainda Salvado Pires.















