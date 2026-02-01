Capitania do Funchal emite avisos de mau tempo, vento e agitação marítima

Os avisos têm por base as informações recebidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica a autoridade regional.

O aviso de mau tempo, de sinal 6, corresponde a vento de 51 a 62 quilómetros por hora proveniente de qualquer direção.

Quanto aos avisos de agitação marítima e vento fortes, vigoram até às 06:00 de segunda-feira.

A capitania refere que o vento soprará de oeste "fraco a bonançoso (07 a 18 km/h), por vezes moderado (20 a 29 km/h), tornando-se gradualmente W/SW moderado a fresco (20 a 38 km/h)".

A visibilidade será "boa a moderada, por vezes fraca a partir do final da tarde", e a ondulação pode chegar aos 4,5 metros na costa norte, não devendo ultrapassar os três metros na zona sul da ilha.

A capitania do Porto do Funchal recomenda o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, que sejam evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas, assim como que não seja praticada a atividade de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias, arribas ou zonas frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.