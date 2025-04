Capitania do Funchal prolonga avisos, ligação marítima com Porto Santo afetada

Os avisos estão em vigor até às 18:00 de quarta-feira e têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A autoridade regional indica que o vento vai ser de oeste/noroeste "fresco a muito fresco (na ordem dos 50 quilómetros por hora), rodando para sudoeste a partir do início da manhã e aumentando para muito fresco a forte (entre os 50-62 quilómetros por hora) a partir da tarde".

A visibilidade no mar da Madeira vai ser "boa a moderada, por vezes fraca no final".

Quanto à ondulação, na costa norte as ondas vão ser de noroeste, aumentando até os 4,5 metros a partir do meio da manhã e podendo atingir os três a quatro metros na zona oeste da parte sul.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica são algumas das recomendações.

Devido a esta situação meteorológica, a Porto Santo Line, concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, que utiliza o navio Lobo Marinho, decidiu antecipar na quarta-feira para as 18:00 a viagem programada para as 21:30 com saída da denominada Ilha Dourada.

Quanto às viagens de 01 de maio, as viagens com saída prevista do Funchal às 08:00 e do Porto Santo às 20:00 "serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo", anuncia a concessionária na sua página oficial.

Para colmatar a situação, a Porto Santo Line apresenta como alternativas de viagens extra no dia seguinte (sexta-feira, 02 de maio) com saídas do Funchal às 08:00 e 19:00 e regressos do Porto Santo às 12:00 e 22:30.