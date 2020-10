Capitania do Funchal recomenda que embarcações fiquem nos portos de abrigo

O aviso da autoridade marítima regional tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do tempo, relacionadas com o vento e mar, para a orla marítima da Madeira, indicando que a visibilidade vai alterar-se, sendo "por vezes má a partir do início da manhã".

Sobre a situação do vento, refere que "será muito fresco" durante a noite e durante a tarde, enquanto a agitação marítima aponta para ondas até dois metros nas costas norte e sul da ilha.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a capitania do Funchal.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo entre as 09:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, devido às previsões de forte precipitação, indicando que poderão ocorrer "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada".

O aviso é laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, para as zonas montanhosas da Madeira.

O vento também vai soprar forte, sobretudo na parte sul da ilha da Madeira, motivando também um aviso amarelo, em vigor até as 00:00 de terça-feira.

De acordo com as informações divulgadas pelo IPMA e o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, o vento será do quadrante Sul "moderado a forte e muito forte entre o final da tarde de segunda-feira e o fim da madrugada do dia seguinte", com rajadas nas zonas costeiras, que poderão chegar a valores da ordem de 100 quilómetros por hora, podendo atingir os 120 nas regiões montanhosas.

Devido à previsão destas condições meteorológicas adversas, a Porto Santo Line, concessionária do Lobo Marinho, o navio que assegura a linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, cancelou as viagens diárias programadas para hoje, com partida às 08:00 do Funchal, e a de segunda-feira.

O armador refere que "põem em causa a segurança do navio e dos passageiros".