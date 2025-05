Capotamento na A8. Sete feridos ligeiros em choque entre camião e autocarro escolar

Um autocarro que transportava alunos do colégio de São Teotónio, em Coimbra, despistou-se e capotou para uma ravina na A8, em Alfeizerão, concelho de Alcobaça, após ter embatido contra um pesado de mercadorias.





O acidente, ao quilómetro 94 da A8, no sentido norte-sul, provocou sete feridos ligeiros, seis crianças e um professor de 51 anos. O autocarro seguia com 41 ocupantes, todos de um colégio de Coimbra, sendo 37 crianças, entre os 9 e os 10 anos, e quatro adultos.





Para o local foram mobilizados 68 operacionais, apoiados por 32 veículos.







Os sete feridos ligeiros foram encaminhados para os hospitais de Torres Vedras e Leiria e apresentavam apenas pequenas escoriações, segundo adiantou o comandante dos bombeiros voluntários de São Martinho do Porto. Os restantes (32 crianças e dois adultos) foram transportados para o quartel de bombeiros de São Martinho do Porto para ser feita uma nova avaliação pelas equipas do INEM.







A GNR diz que a autoestrada se encontra condicionada no mesmo sentido em que ocorreu o acidente, estando o trânsito a circular exclusivamente pela via da esquerda, no sentido norte-sul da A8.







Neste momento decorrem os trabalhos de limpeza e remoção dos veículos envolvidos no acidente.